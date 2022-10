Dybala salterà Roma-Napoli, tempi di recupero da valutare

Paulo Dybala sembra destinato ad essere assente per quanto riguarda la sfida tra Roma e Napoli a causa del suo infortunio muscolare.

Domenica 23 ottobre il Napoli affronterà la Roma allo Stadio Olimpico e con ogni probabilità Paulo Dybala non scenderà in campo. L’infortunio alla coscia sinistra rimediato contro il Lecce sembra infatti essere piuttosto serio. L’attaccante argentino farà altri esami strumentali oggi per capire meglio la questione.

Il Corriere della Sera si focalizza sulla questione e parla di uno stop di almeno 20 giorni nella migliore delle ipotesi. Se così fosse il mtach contro il Napoli sarebbe troppo vicino rispetto ai tempi di recupero.

“Uno stop di circa 20 giorni è lo scenario migliore, perché Dybala salterebbe «solo» una parte delle 9 gare (tra campionato ed Europa League), tra cui i due big match contro il Napoli (23 ottobre) e il derby con la Lazio (6 novembre), che la Roma disputerà prima del Mondiale. Se invece lo stop dovesse essere più lungo, la Roma lo rivedrebbe in campo nel 2023 insieme a Wijnaldum.”

Fonte foto: AS Roma

