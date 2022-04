Kvaratskhelia Napoli, De Laurentiis annuncia il primo colpo di mercato 2022

Kvaratskhelia Napoli De Laurentiis annuncia il primo colpo del calciomercato 2022 del club azzurro

Notizie calcio – Kyaratskhelia Napoli, De Laurentiis annuncia il primo colpo di mercato della società azzurra nel corso delĺ’intervista con Carlo Alvino che andrà in onda questa sera. Il giornalista ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma “Radio Goal”, dà alcune anticipazioni degli argomenti trattati nell’intervista con De Laurentiis: tra i temi il calciomercato ed il colpo Kvaratskhelia. Di seguito le sue parole:

Kvaratskhelia-Napoli, annuncio De Laurentiis

“Il presidente mi ha ufficializzato anche il primo colpo di mercato per la prossima stagione, Kvaratskhelia è infatti un nuovo giocatore del Napoli”.

Kvaratskhelia al Napoli: le cifre

Si era parlato delle visite mediche già fatte per quel che riguarda l’arrivo di Kvaratskhelia al Napoli, ma adesso l’affare è solo in discesa. Dopo l’annuncio anche del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Per quanto riguarda le cifre, si parla di circa 10 milioni di euro da versare alla Dinamo Batumi per il primo acquisto della rosa 2022/2023.

Per quanto riguarda lo stipendio, è possibile che possa guadagnare più di 1 milione a stagione netto per il solito quinquennale per il classe 2001.

