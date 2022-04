De Laurentiis a Castel Volturno: nuova decisione, le ultime

De Laurentiis a Castel Volturno per stare vicino alla squadra, resterà al centro tecnico anche la prossima settimana

Notizie Napoli calcio – De Laurentiis a Castel Volturno per stare vicino alla squadra. Il patron ha deciso che resterà al centro tecnico anche la prossima settimana per dare il suo appoggio a Spalletti e calciatori in questo momento complicato.

De Laurentiis a Castel Volturno

A riportare questa nuova decisione di De Laurentiis è Carlo Alvino, che ha anticipato alcuni temi dell’intervista al patron. ADL vuole restare vicino alla squadra per trasmettere sicurezza in vista di questo finale di stagione che deve riportare la Champions.

Il patron, infatti, assisterà agli allenamenti per tutta questa settimana ma ha deciso di prolungare la sua presenza a Castel Volturno anche per la prossima settimana, un segnale chiaro di sostegno.

