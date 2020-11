ULTIM’ORA – Fuori dall’Europa League, Victor Osimhen potrebbe saltare anche Crotone!

Victor Osimhen, non convocato per la partita in Olanda, potrebbe saltare anche la gara di campionato a Crotone

Le notizie riguardanti Victor Osimhen che arrivano da Castelvoluturno non sono proprio buonissime. L’attaccante nigeriano, infortunatosi alla spalla destra durante l’impegno con la sua nazionale contro il Sierra Leone il 13 novembre scorso, quasi certamente non sarà convocato neanche per la prossima gara di Europa League che gli azzurri disputeranno giovedì prossimo in Olanda contro l’AZ Alkmaar. Secondo quanto raccolto da Radio Punto Nuovo, Osimhen resterebbe in dubbio anche per la successiva partita in casa del Crotone di domenica prossima: la sua presenza resta da valutare.

