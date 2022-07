Corriere dello Sport – Petagna blocca Simeone: affare congelato, il motivo.

La mancata partenza di Andrea Petagna, blocca le mosse del Napoli. L’attaccante potrebbe partire nei prossimi giorni con la formula richiesta dal Napoli: 5 milioni per il prestito, più 10 per l’obbligo di riscatto in caso di salvezza. I partenopei sono in attesa che Berlusconi accetti e che si scongeli l’affare Simeone con il Verona.

