La dedica della moglie di Dries Mertens a Napoli (FOTO)

Kat Kerkhofs, moglie di Dries Mertens, ha fatto una dedica alla città di Napoli.

Dries Mertens ha da poco lasciato il Napoli e la città partenopea ma non ha sicuramente dimenticato tutto ciò che lì ha vissuto. Lo stesso discorso vale per sua moglie Kat che di recente ha dato prova di ciò. La moglie dell’attaccante ha pubblicato una foto in cui veste la maglia del Napoli con una didascalia che non lascia spazio a dubbi.

https://www.instagram.com/p/CgZ8RVGorGr/?utm_source=ig_web_copy_link

