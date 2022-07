Il Napoli8 ha interesse per Barak, ma adesso c’è un’altra priorità

Alfredo Pedullà interviene sulla questione legata al Napoi ed Antonin Barak.

Il giornalista Alfredò Pedullà ha riportato sul suo portale ufficiale un particolare relativo all’interesse per Barak da parte del Napoli.

“Nelle ultime ore, anzi negli ultimi giorni Antonin Barak è stato proposto al Napoli. Questo sì, e non ci sono dubbi, ma la pista non riscalda, è un profilo che interessa poco, oggi il club azzurro vuole prima capire come finirà con Fabian Ruiz che ha un contratto in scadenza.”

