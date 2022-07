Corriere dello Sport – West Ham insiste per Zielinski e Fabian: no secco dei giocatori.

Continua il corteggiamento del West Ham per Piotr Zielinski, che ancora una volta si è trovato a dover declinare l’offerta. Gli Hammers, tra l’altro, ieri ci hanno provato anche per Fabian Ruiz che ha categoricamente rifiutato. In caso di cessione di un centrocampista gli azzurri si guardano attorno, e il possibile interesse potrebbe ricadere su Barak del Verona. Mentre il rinnovo di Fabian, in scadenza nel 2023, appare tutt’altro che semplice.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

La dedica della moglie di Dries Mertens a Napoli (FOTO)

SSC Napoli, il report della seduta di allenamento pomeridiana

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Incendi: in Fvg situazione sotto controllo