Napoli-Union Berlino, le parole di Garcia nel post gara

Rudi Garcia ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida di Champions League tra Napoli ed Union Berlino.

Rudi Garcia, tecnico del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio contro l’Union Berlino.

Di seguito le sue parole:

“Posso rimproverare solo una cosa ai ragazzi e cioè il gol preso in contropiede. Però in tante occasioni che abbiamo creato dobbiamo fare almeno il secondo gol e vincere la sfida.”

Sul cambio tra Lindstrom e Politano afferma:

“Jesper ha giocato poco ma ha fatto bene. In poco tempo si può fare la differenza. Quando esce un giocatore al minuto 85 non si può dire che l’abbiamo sostituito presto. Sono il primo sostenitore di Matteo, che anche oggi ha fatto una grande gara. L’abbiamo cambiato perché era stanco. Non credo che non abbiamo vinto per questo cambio. Sappiamo che l’Union Berlino non molla mai e difendono anche commettendo falli. Non siamo stati bravi a segnare la seconda volta, c’è stata un po’ di sfortuna negli episodi, come ad esempio il palo e il gol annullato, ma dovevamo vincere lo stesso. Spero sia una casualità la non vittoria in casa propria dobbiamo vincere il prima possibile e possiamo farlo domenica contro l’Empoli. Nessuna gara è facile, dobbiamo continuare la striscia di vittorie in campionato. Dobbiamo fare solo questo prima della sosta.”

Sull’Union Berlino afferma:

“Studiamo sempre l’avversario con molta attenzione, nell’ultima partita non meritavamo di perdere. Noi siamo stati non in grado di essere più efficaci davanti ma sappiamo che l’Union non molla mai come tutte le squadre della Bundesliga.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Union Berlin, la probabile formazione azzurra

Calciomercato, anche il Liverpool su Zielinski

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Juventus, undici procuratori indagati