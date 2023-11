Napoli-Union Berlino, Raspadori: “Due cose da rimproverarci”

Giacomo Raspadori è brevemente intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio del Napoli contro l’Union Berlino.

L’attaccante del Napoli Giacomo Raspadori ha parlato ai microfoni di Sky Sport del pareggio portato a casa contro l’Union Berlino.

Ecco quanto dichiarato dal giocatore:

“Pochi giocatori sanno gestire un attaccante meglio di Leonardo Bonucci. Noi abbiamo disputato una buona gara, nel primo tempo dovevamo essere in vantaggio almeno di due reti, ma poi abbiamo subito gol su un nostro grande errore e questo in Champions lo paghi. Abbiamo fatto tutto ciò che potevamo, siamo mancati un po’ nella fase finale dell’azione, siamo stati imprecisi. Il gol subito e il fatto di non averne fatto un altro sono le cose che possiamo rimproverarci. Si tratta di una cosa su cui bisogna lavorare. E’ capitato anche in altre partite il non riuscire ad avere continuità nei 90-100 minuti. E’ stato fatto tutto con l’atteggiamento perfetto, abbiamo cercato la vittoria con ferocia ma per errori tecnici non siamo riusciti a chiuderla.”

