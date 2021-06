Spalletti vorrà recuperare Lobotka: rispecchia la sua filosofia di gioco

Per la prossima stagione di campionato Luciano Spalletti vorrà affidarsi a Stanislav Lobotka.

Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Stanislav Lobotkla è un giocatore che rispecchia a pieno la filosofia di gioco di Luciano Spalletti. Con il Napoli lo slovacco non ha ancora avuto modo di mostrare in pieno le sue doti, ma per la prossima stagione do campionato il nuovo tecnico azzurro vorrà di sicuro affidarsi a lui.

“Spalletti spera proprio di recuperare alla causa il “Lobo”, che come mediano ha caratteristiche che ben si sposano con la filosofia di gioco del tecnico e con lo sviluppo della manovra. Saprà lo slovacco ritrovare gli stimoli giusti per ripartire dal Napoli?.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

La pista che porta a De Paul non è tramontata, ma l’Udinese spara alto

Napoli, interesse per Pezzella e Parisi. Per Basic nessuna trattativa in corso

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Tunisia, scontri dopo manifestazione nella capitale