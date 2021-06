La pista che porta a De Paul non è tramontata, ma l’Udinese spara alto

Il Napoli pensa ancora a De Paul

Il Napoli non abbandona la pista che porta a Rodrigo De Paul, secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno il club azzurro non ha mai smesso di pensare all’argentino. C’è pero da convincere l’Udinese ad abbassare le pretese, visto che il club friulano per cedere il suo centrocampista chiede una cifra intorno ai 40 milioni. Il Napoli potrebbe inserire qualche contropartita tecnica in modo da far scendere il prezzo del cartellino, facendo leva anche sulla voglia di Rodrigo De Paul di vestirsi d’azzurro.

