Acerbi in Procura: “Nessun insulto razzista a Juan Jesus”

Francesco Acerbi ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Procura dopo il diverbio avuto in campo con Juan Jesus.

Francesco Acerbi è stato ascoltato oggi in in Procura dopo quanto accaduto con Juan Jesus.

Secondo quanto riportato da Sky Sport il difensore dell’Inter avrebbe affermato che non ci sarebbe stato nessun attacco razzista nei confronti del giocatore partenopeo.

“La Procura Figc ha ascoltato in videoconferenza Francesco Acerbi e ora sentirà Juan Jesus per fare chiarezza sull’episodio – un presunto insulto razzista rivolto dal difensore interista a quello brasiliano – che si è verificato durante il secondo tempo di Inter-Napoli. La settimana prossima la sentenza del Giudice Sportivo, prima della ripresa della Serie A. Dopo l’udienza, andata in scena in mattinata ad Appiano Gentile in videoconferenza, Acerbi si sta ora allenando insieme ai compagni nel centro sportivo del club nerazzurro, con la società e lo stesso giocatore che attendono la sentenza che dovrebbe arrivare nella prossima settimana. Alle 10 era in programma l’audizione durata poco meno di un’ora, da remoto, dia Acerbi che continua a puntare sull’incomprensione di campo, ribadendo di non aver proferito alcuno insulto discriminatorio. ‘Non ho espresso alcun insulto razzista’, è il virgolettato del difensore dell’Inter.”

