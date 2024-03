Atalanta-Napoli, De Ketelaere in dubbio: infortunio in Nazionale

La presenza di Charles De Ketelaere in occasione di Atalanta-Napoli sarebbe in dubbio a causa di un recente infortunio.

Il centrocampista dell’Atalanta Charles De Ketelaere potrebbe non prendere parte alla sfida di campionato contro il Napoli in programma il prossimo 30 marzo. Il motivo ha a che fare con infortunio rimediato con la Nazionale belga.

Di seguito le ultime riportate da Calciomercato.com:

“Novità dal Belgio: Charles De Ketelaere, centrocampista dell’Atalanta, salterà l’amichevole della nazionale contro l’Irlanda, come confermato dalla federazione. L’ex Milan non ha viaggiato con il resto della squadra per via di un leggero problema agli adduttori.

LE ULTIME – Al momento CDK non ha lasciato il ritiro della nazionale per fare rientro a Bergamo: potrebbe trattarsi di semplice gestione per evitare infortuni, nelle prossime ore verrà approfondita l’entità del problema. Situazione da monitorare in chiave campionato, vista l’imminente partita contro il Napoli.”

