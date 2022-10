Corriere dello Sport – Matic: “Faremo di tutto per battere il Napoli, aiuterò la Roma”.

Nemanja Matic, centrocampista della Roma, ha rilasciato delle dichiarazioni alla serata organizzata dall’Associazione Italiana Roma Club, prima del match di Serie A contro il Napoli: “

“Vogliamo che i vostri sogni sullo scudetto diventino presto realtà. Faremo di tutto per vincere contro il Napoli. È un orgoglio far parte di questa squadra, mi auguro di aiutare la Roma a vincere trofei e speriamo bene già per la gara di domenica. Ma voglio che i vostri sogni sullo scudetto possano diventare presto realtà”.

Fonte foto: Instagram @nemanjamatic.

