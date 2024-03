Panchina Napoli prossima stagione: i tre tecnici già contattati da ADL

Panchina Napoli prossima stagione: tre tecnici già contattati da ADL

Panchina Napoli, stando a quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, ADL ha già contattato tre tecnici pensando al futuro, nel caso in cui Calzona non dovesse convincerlo e se non ci fossero i margini per trattenerlo.

Uno è Vincenzo Italiano, che andrà via dalla Fiorentina, Raffaele Palladino in scadenza al Monza e Francesco Farioli che guida il Nizza in Ligue 1.

