Napoli, interesse per Pezzella e Parisi. Per Basic nessuna trattativa in corso

Napoli, Parisi e Pezzella per la sinistra

L’esperto di calciomercato Ciro Venerato è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha dato importanti aggiornamenti sul calciomercato del Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Spalletti considera il terzino sinistro prioritario nel progetto. Appena il Napoli cederà un calciatore importante, arriverà un laterale mancino di qualità. Penso che potrebbe andare via più Fabian che Koulibaly. Parisi resta nei radar. Lo stesso Pezzella del Parma potrebbe essere la possibile sorpresa anche se al momento non è nelle primissime posizioni della lista di Cristiano Giuntoli. Basic piace, è gradito, ma al momento non c’è trattativa col Bordeaux. Il calciatore gradirebbe il passaggio in Campania.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Insigne, la volontà è quella di andare avanti insieme

Hysaj va alla Lazio, pronto a riabbracciare Sarri. Accordo definito

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Tunisia, scontri dopo manifestazione nella capitale