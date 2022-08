Il Napoli molla definitivamente Deulofeu: su di lui piomba il Marsiglia

Deulofeu può andare in Francia, addio Napoli.

Gerard Deulofeu potrebbe lasciare Udine. Sull’ex Milan , come riporta Footmercato, è piombato il Marsiglia. L’idea dell’attaccante spagnolo è di lasciare Udine in questa sessione di mercato, ma per farlo il club dovrà versare poco meno di 20 milioni ai friulani.