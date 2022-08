Deulofeu-Napoli: trattativa sfumata quasi del tutto

Molto probabilmente Gerard Deulofeu non vestirà la maglia del Napoli

La trattativa tra Napoli e Udinese per Gerard Deulofeu è da considerarsi in stand by, anzi, forse qualcosa di più. Secondo La Gazzetta dello Sport ci sarebbe stata una decisa frenata da parte degli azzurri che stanno puntando tutto su Giacomo Raspadori. E’ molto probabile che lo spagnolo rimanga ad Udine.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Meret verso lo Spezia: raggiunta intesa tra i club

Neto è ad un passo dal Bournemouth: niente Napoli per il portiere

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Narcotizza e violenta la ex, arrestato medico anestesista