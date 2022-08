De Paola: “Mertens? Se l’avesse voluto davvero sarebbe restato a Napoli”

De Paola commenta l’addio al Napoli di Dries Mertens

Paolo De Paola, ex direttore del Corriere dello Sport e di Tuttosport, ha parlato a Radio Marte dell’ addio di Dries Mertens al Napoli e del video pubblicato sui suoi social.

Queste le sue parole:

“Non mi sembrano parole naturali. Se davvero avesse voluto, avrebbe potuto accettare l’offerta del Napoli e rimanere. Non giriamoci attorno: se lo avesse voluto realmente, sarebbe restato. Luciano Spalletti è molto bravo ad impostare disciplina e regime e sa che il Napoli non fa sconti a nessuno sul piano economico: non ne ha fatti né a Koulibaly né a Mertens. La responsabilità è in primis del presidente, che ha deciso di attuare un abbassamento del monte ingaggi. Spalletti ha eseguito il compito assegnatogli e, adesso, dovrà essere il miglior allenatore possibile per il Napoli”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Meret verso lo Spezia: raggiunta intesa tra i club

Neto è ad un passo dal Bournemouth: niente Napoli per il portiere

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Narcotizza e violenta la ex, arrestato medico anestesista