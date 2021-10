Probabili formazioni Napoli-Bologna: out Insigne. Mihajlovic con due punte

Probabili formazioni Napoli-Bologna

Probabili formazioni Napoli-Bologna, ecco quanto riferisce Sky Sport, che inizia dal Napoli annunciando il forfait di Lorenzo Insigne:

Spalletti ha sciolto i dubbi legati alla presenza di Insigne che partirà dalla panchina. Al suo posto a sinistra ci sarà Elmas, a comporre il trio offensivo con Lozano a destra e Osimhen al centro. Nel 4-3-3 azzurro, spazio in difesa a Di Lorenzo a destra, Rrahmani e Koulibaly al centro, a sinistra Mario Rui. A centrocampo giocheranno Anguissa, Demme e Piotr Zielinski.

Probabile formazione Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Demme, Zielinski; Lozano, Osimhen, Elmas. Allenatore: Spalletti.

Napoli-Bologna

Probabile formazione Bologna, Sky scrive:

Due assenze certe, gli squalificati Soriano e Adama Soumaoro, e una quasi annunciata, quella di Arnautovic. In conferenza Sinisa Mihajlovic ha ammesso che l’attaccante austriaco non sta bene e che non è fiducioso per il suo recupero: in avanti allora spazio a Orsolini, che agirà da seconda punta al fianco di Barrow. Nel 3-5-2 rossoblù spazio in difesa a Binks, Medel e Theate, gli esterni a centrocampo saranno De Silvestri a destra e Hickey, in vantaggio su Dijks, a sinistra, in mezzo invece agiranno Schouten, Dominguez e Svanberg.

Probabile formazione Bologna (3-5-2): Skorupski; Binks, Medel, Theate; De Silvestri, Schouten, Dominguez, Svanberg, Hickey; Orsolini, Barrow. Allenatore: Mihajlovic.

