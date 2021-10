Supercoppa Juventus-Napoli, spunta una probabile data del match

La Supercoppa tra il Napoli e la Juventus potrebbe avere luogo il prossimo 12 gennaio.

Il Corriere della Sera ha riportato una notizia in merito alla prossima edizione di Supercoppa, per la quale scenderanno in campo la Juventus ed il Napoli. La notizia riguarda la data della partita che potrebbe essere il 12 gennaio.

“Si giocherà a San Siro, con buona pace dell’Arabia Saudita che, nonostante il contratto con la Lega, ha esercitato l’opzione in ritardo per la disputa della sfida a Ryad il 22 dicembre. È stata scartata la data del 5 gennaio che comporterebbe lo spostamento di Juve-Napoli e di Bologna-Inter e non garantirebbe il sold out. Il Consiglio di Lega delibererà entro due settimane.”

