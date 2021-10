Spalletti su Zielinski: “Non è nella sua migliore ma lo aspetto”

Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa ed ha riservato qualche parola anche a Piotr Zielinski.

Nella giornata di oggi Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa per parlare del match che andrà in scena domani sera. Tra i tanti argomenti sulla quale è intervenuto, l’allenatore toscano ha parlato di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco è apparso recentemente sottotono.

Ecco le parole dell’allenatore:

“E’ vero che Piotr non ha ancora dato il suo meglio, ma lo aspetto. Attualmente non è al massimo della sua condizione ma vedo che sta crescendo e queste gare ravvicinate lo aiuteranno a rimettersi in sesto.”

