Sky Sport – Conte rivoluziona la squadra col Palermo: possibili 10 cambi

Per la gara di Coppa Italia, contro il Palermo, Antonio Conte ha deciso di cambiare il Napoli. Parecchi titolari siederanno in panchina, dando spazio ad altri giocatori. Concreta la possibilità di assistere a ben dieci cambi, per permettere ai titolarissimi di tirare il fiato.

Questo è quanto riferito dal canale: “Con Caprile in porta ci sarà Mazzocchi a destra, l’esordiente assoluto Rafa Marin (0 minuti finora) e Juan Jesus al centro, e Spinazzola a sinistra; a fare coppia con Gilmour più Lobotka di Folorunsho in mezzo, con David Neres e Ngonge sugli esterni, e Raspadori a sostegno di Simeone. L’unico titolare confermato dovrebbe essere quindi l’inesauribile Lobotka”.

