McTominay: “Sogno di vincere lo scudetto con il Napoli”

Lo scozzese McTominay parla delle sue prime settimane in azzurro

Scott McTominay, difensore del Napoli, è stato intervistato sul canale YouTube ufficiale del club azzurro: “Mi chiamo Scott McTominay, vengo da Lancaster, Inghilterra, e sono un centrocampista centrale del Napoli. La mia vita e la mia carriera si sono concentrate esclusivamente sul calcio. La mia famiglia ha fatto di tutto per aiutarmi a viaggiare attraverso l’Inghilterra per giocare a calcio con il Manchester United da bambino. Poi negli anni ho giocato in tutte le categorie fino a debuttare in prima squadra e a giocare qualche partita. Ero un bambino molto competitivo, direi fino al punto di esserlo fin troppo per essere un bambino. La sensazione della sconfitta fa sempre più male della sensazione di orgoglio di quando si vince. Quindi per me è importante avere il controllo di questo aspetto.

Ovviamente ora che sono qui, voglio giocare molto bene e concentrarmi ad aiutare la squadra. I miei idoli calcistici erano Wayne Rooney e Zinedine Zidane, giocatori di questo genere. Li ho sempre osservati molto e volevo prestare attenzione a tutto ciò che facevano nel gioco e cercare di emularli anche da bambino. Le emozioni che il calcio mi ha dato sono state tante. Amo questo gioco, amo giocarlo e ho una gran voglia di vincere e avere successo. Voglio dare il massimo ogni volta che mi alleno e ogni volta che gioco per dare il meglio di me, per aiutare i miei compagni e l’allenatore.

Nelle ultime due o tre settimane, ho imparato qualcosa durante le sessioni di allenamento, nell’hotel e in città, e quando avrò casa voglio prendere un insegnante privato, perché voglio davvero imparare. Voglio essere in grado di capire tutto ciò che dicono l’allenatore e i giocatori, il che mi aiuterà anche in campo. E in generale, conoscere altre lingue è una skill importante da avere nella vita. Il mio sogno è vincere lo scudetto con il Napoli, vincere trofei e avere successo. Voglio solo fare del mio meglio per aiutare la squadra, lottare per il futuro e spingere la mia carriera al massimo, voglio essere il più in forma possibile e allenarmi al massimo delle mie possibilità per tutto il resto della mia carriera, che spero sia molto lunga. Ciao a tutti i tifosi del Napoli, mi dispiace che il mio napoletano non sia molto buono, spero di imparare molto presto. Grazie mille per il caloroso benvenuto, sono felicissimo di essere qui e sono pronto a lavorare per voi. Grazie!”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —