Corriere dello Sport – Rafa Marin vuole convincere Conte: rigore e attenzione agli allenamenti

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla situazione inerente a Rafa Marin. Il giocatore vuole convincere Conte, facendo tesoro di tutti i suoi consigli e insegnamenti. Lo stesso allenatore, in conferenza stampa, divulgò alcuni dei suoi suggerimenti per il calciatore. Ecco la sua reazione:

“Le gerarchie in difesa erano apparse subito chiare. Conte, prima di Napoli-Bologna, disse dell’andaluso: «È un giovane, ha vissuto un’esperienza importante all’Alaves ma in un calcio difensivo, qui abbiamo bisogno anche di calciatori bravi in costruzione perché comandiamo le partite, proponiamo noi calcio». In pochi secondi, Conte indicò la strada della crescita a Rafa Marin, che in questi mesi sta facendo scorta di consigli e segreti imparando dai più bravi. Durante gli allenamenti è rigoroso, scrupoloso, attento e curioso. Ascolta, apprende, impara e applica in campo le indicazioni di Conte. Grande curiosità per il suo debutto al Maradona, in uno stadio che sarà gremito, 40mila spettatori che avranno occhi anche per lui”.

