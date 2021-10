Di Marzio: “Koulibaly tra i migliori, ecco in cosa deve migiorare Osimhen”

Il giornalista Gianni Di Marzio ha rilasciato delle dichiarazioni su Kalidou Koulibaly e Victor Osimhen.

Gianni Di Marzio è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del Napoli di Luciano Spalletti. Il giornalista si è soffermato su due giocatori in particolare: il difensore Kalidou Koulibaly e l’attaccante Victor Osimhen.

“Quale è più da Scudetto tra Napoli e Milan? La robustezza della squadra la si vede non solo in difesa ma anche in attacco. Hanno più equilibrio in mezzo al campo con Anguissa, Koulibaly è ormai un muro e poi a Roma ho visto che conoscono la loro forza. Gli esterni sanno saltare l’uomo, come poche squadre in Europa. Il Milan ha deciso di prendere giocatori bravi, in più ha un Ibrahimovic leader, che rappresenta un allenatore in più nello spogliatoio.

Osimhen deve ancora migliorare nei movimenti, Koulibaly invece è tra i primi 3-4 in Europa nel suo ruolo. E’ tornato a grandi livelli. Luciano Spalletti è consapevole che ha una squadra che lo segue, quando in campo cambia modulo e tutti lo sseguono immediatamente.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, report allenamento: Manolas tra terapie e lavoro personalizzato

Coronavirus, il bollettino nazionale: sono 4.598 nuovi positivi, 50 i decessi

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Parigi, evacuata per allerta bomba Gare du Nord