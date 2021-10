Napoli, report allenamento: Manolas tra terapie e lavoro personalizzato

La SSC Napoli ha riportato l’allenamento odierno della squadra in vista della sfida contro il Bologna.

Manca un solo giorno alla sfida contro il Bologna ed il Napoli si prepara per affrontarla al meglio. La squadra si è allenata anche oggi presso il Konami Training Center di Castel Volturno e la SSC Napoli ha come sempre pubblicato il report della seduta. Kostas Manolas ha lavorato individualmente ed al contempo ha effettuato le terapie. Lavoro personalizzato anche per Kevin Malcuit e Adam Ounas, rispettivamente in palestra ed in campo.

Ecco il report pubblicato dalla SSC Napoli:

