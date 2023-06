Corriere dello Sport – L’elenco degli obiettivi del Napoli è lungo: da Le Normand a Scalvini. Tutti i nomi.

L’edizione odierna del quotidiano, ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda gli obiettivi di marcato del Napoli.

“Kevin Danso, 24 anni, austriaco che il Lens vorrebbe anche rinnovare (ha il contratto in scadenza nel 2026). Lui è stato uno dei primi nomi indicati da Garcia, certo, ma in questo momento resta congelato. In freezer: bisogna chiarire innanzitutto la situazione tra lui e il suo club.

E ancora: in Italia piace da sempre Giorgio Scalvini, diciannovenne molto rampante dell’Atalanta e dell’Under 21 ieri in campo contro la Norvegia. Per età, prospettive e potenziale è uno di quei profili che al Napoli piacciono tantissimo, ma poi sarà questione di prezzo con la Dea. Di valori e proporzioni. In Italia gioca anche Jhon Lucumi, 25 anni”.

Fonte foto: Flickr.com

