La Gazzetta dello Sport – Psg su Osimhen se parte Mbappè. Liverpool alla finestra: la situazione.

Il Paris Sain Germain è vigile sulle mosse di mercato che riguardano Victor Osimhen. Il club francese ha fatto sapere che se Mbappé dovesse decidere di partire per Madrid, allora ci sarà l’affondo definitivo, che farà, però, salire il valore del nigeriano alle stelle. Tuttavia non è il solo, perché anche in Premier non smettono di seguire il giocatore, soprattutto il Liverpool che è in attesa di capire che piega prenderà la situazione.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, Garcia felicissimo del benvenuto avuto dai tifosi

Marfella verso l’addio al Napoli, non ci sarà il rinnovo di contratto

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Oroscopo del giorno 29 Giugno 2023 a cura di Artemis