Marfella verso l’addio al Napoli, non ci sarà il rinnovo di contratto

Il portiere del Napoli Davide Marfella lascerà il Napoli in tempi brevi; secondo Tuttomercatoweb non ci sarà alcun rinnovo di contratto.

Davide Marfella, portiere del Napoli, dovrebbe salutare il club azzurro tra pochissimi giorni. Il contratto che lo lega al club andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e non ci dovrebbe essere alcun rinnovo.

Di seguito quanto riportato su Tuttomercatoweb:

“Addio, Napoli. Davide Marfella, uno dei due napoletani insieme a Gianluca Gaetano ad esser riuscito a vincere lo Scudetto con la squadra della propria città, dal 1° luglio non sarà più un calciatore azzurro. Il portiere classe ’99 ha un contratto in scadenza tra due giorni, il 30 giugno, che a quanto pare non sarà rinnovato.”

