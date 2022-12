Futuro Osimhen: “Difficile pensare a qualcosa di meglio del Napoli”

Victor Osimhen è stato intervistato dai microfoni del quotidiano ed ha spento tutte le voci di mercato che lo vedrebbero approdare lontano da Napoli:

“Il futuro è in questo momento. Il futuro è vincere qualcosa di importante in Italia. Difficile poter pensare a qualcosa di meglio del Napoli: è una delle più grandi squadre di Europa, è un club straordinario, ed è normale che adesso sono concentrato solo su quello che dobbiamo fare in questa stagione. Perché non abbiamo fatto ancora nulla: dobbiamo vincere qualcosa. Poi vedremo cosa succederà”.

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli

