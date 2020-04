VIDEO – Daniele Adani a Bobo Vieri: “Maradona è di tutti, prende sempre la scena”

Daniele Adani a Bobo Vieri: “Maradona è di tutti, prende sempre la scena”

Emozionante e piena di passione la chiacchierata social tra l’ex bomber dell’Inter e della nazionale ed il commentatore TV Sky.

Inizia Vieri: “La prima volta che l’ho incontrato non sapevo come salutarlo, pensavo non mi conoscesse nemmeno. Come mi presento? Pensavo solo a quello, poi il giorno dopo mi vede lui da lontano, mi corre incontro e mi fa “Bobooo!‘”Mi vengono le lacrime a pensarci, anche due anni dopo ci rivedemmo per una partita per la Fifa, mi abbracciò da dietro a sorpresa, mi sono girato ed era lui, Diego!”.

Adani chiude tracciando la linea del ‘destino’: “Maradona è di tutti, ha fatto parlare tutti. Se entra in una stanza porta la luce, lui illumina anche se si mette a dormire su una poltrona. È stato più di Napoli che di Buenos Aires, Dio lo ha creato per andare a Napoli”.

