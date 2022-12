Frattesi-Napoli, il giocatore vuole vestire la maglia della Roma

Davide Frattesi ha già espresso ampiamente il suo desiderio, e a quanto pare, le avance del Napoli non sono state sufficienti per fargli cambiare idea. Il giocatore sarebbe più che convinto di voler indossare la maglia della Roma. Ne parla l’edizione odierna del quotidiano:

“In Emilia è diventato una certezza, trovando tanti estimatori in giro non solo per l’Italia ma anche per l’Europa. E recentemente tanti club hanno bussato alla porta di Carnevali. Ci hanno provato, nell’ordine, Juventus, Napoli, Brighton, ma la risposta è sempre stata la stessa: “Il mio desiderio è vestire di nuovo la maglia della Roma e tornare nella mia città”. In questo modo Davide Frattesi si è confermato un grande tifoso giallorosso e, soprattutto, un fedele alleato per il gm della Roma Tiago Pinto con cui, in questi mesi, ha stabilito un’intensa e costruttiva comunicazione”.

