Napoli, Bereszynski sempre più vicino. Si attende l’ok della Sampdoria

Napoli, Bereszynski pronto per l’azzurro

Per l’arrivo di Bereszynski al Napoli manca ancora qualche ultimo dettaglio, come riportato dall’esperto di calciomercato Luca Marchetti ai microfoni di Sky Sport, la trattativa è ormai in dirittura d’arrivo. Ecco quanto dichiarato:

“Per il momento il vice-Di Lorenzo è Zanoli, ma c’è un operazione di scambio in piedi per Bereszynski. Non significa che Zanoli è più scarso del polacco, ma ha un grado di esperienza diversa. Ci sono ancora da sistemare un po’ i numeri perché i giocatori sono diversi, dunque, ci vuole un ulteriore ok da parte della Sampdoria. E in questa trattativa, potrebbe entrarci anche un altro piccolo pezzo che manca al Napoli oggi: un terzo portiere che possa dare ancora più solidità a quel reparto”.

Fonte immagine in evidenza: account ufficiale Instagram Bartosz Bereszyński

