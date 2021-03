Napoli, calciomercato: occhi puntati sul terzino del Liverpool Kostantinos Tsimikas

Spunta un nome nuovo per la difesa del Napoli

l’edizione odierna del Corriere dello Sport parla delle prossime mosse di mercato de Napoli. Secondo il quotidiano, in caso di non raggiungimento di un posto in Champions League Kalidou Koulibaly dirà addio ai partenopei. In entrata invece interessa il profilo di Kostantinos Tsimikas, terzino sinistro greco di 24 anni che a Liverpool fatica a trovare l’opportunità per giocare regolarmente.

