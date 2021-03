Ivan Zazzaroni: “Rinvio giusto, il Napoli poteva farlo. La Roma ha torto”

Ivan Zazzaroni torna sulla polemica tra Napoli e Roma

Ivan Zazzaroni, giornalista, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Crc, dove ha espresso la sua opinione in merito alle polemiche provenienti da Roma per il rinvio di Juventus-Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Il Napoli aveva tutto il diritto di chiedere il rinvio per via delle tre trasferte consecutive, ma la Lega deve fare un ragionamento diverso che non ha fatto e la Roma ha chiesto in modo provocatorio il rinvio di Roma-Napoli. Non si possono cambiare le date delle partite senza una valida motivazione sportiva. Il problema è della Lega non delle società.”

