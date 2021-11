Jesus: “Dobbiamo migliorare, ma abbiamo dimostrato chi siamo”

Conferenza stampa per Juan Jesus, in vista del match di Europa League in Russia, contro lo Spartak Mosca: “Sappiamo dove dobbiamo migliorare, abbiamo dimostrato chi siamo”.

Le parole di Juan Jesus in conferenza stampa: “Mando un abbraccio a Victor, ha avuto un brutto infortunio, ma anche a Politano, Demme, i ragazzi a casa. Sappiamo dove dobbiamo migliorare, abbiamo dimostrato negli ultimi 20′ come dobbiamo giocare e cosa siamo noi.

Come mai la miglior difesa ha preso 3 gol a Milano?

L’Inter è una grande squadra, non direi che sono errori difensivi, chi sta giocando sta facendo benissimo, non è una questione solo di difesa ma di squadra con gli attaccanti che sono i primi che aiutano. E’ un lavoro di squadra.

Partita decisiva domani?

“Dobbiamo vincere per essere tranquilli e passare il turno e concentrarci meglio sul campionato.

Ci saranno tanti assenti, dove si prende quel qualcosa in più per andare avanti?

“Siamo un gruppo completo, ci saranno delle assenze, ma abbiamo anche i cambi e l’abbiamo preparata al meglio. Chi indossa questa maglia deve dare sempre il 100% nelle difficoltà”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Auriemma: “Il Napoli cura Osimhen per poi darlo alla Nigeria”

Napoli, Anguissa: “Lavorerò duro per tornare presto!”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Maltempo:temporali al centro-sud,allerta gialla su 5 regioni