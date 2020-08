Fedele: “Camp Nou vuoto? Una bomboniera la fanno i confetti, non il velo”

Fedele in vista di Barcellona-Napoli

Attraverso i microfoni di Marte Sport Live, l’ex dirigente Enrico Fedele ha rilasciato alcune dichiarazioni. Centro del suo intervento, la prossima sfida del Napoli che giocherà in trasferta contro il Barcellona. Ecco quanto dichiarato:

“Lo stadio vuoto sarà un vantaggio per il Napoli sabato contro il Barcellona? Sicuramente sarà un aspetto a favore, però ricordatevi che una bomboniera la fanno i confetti, non il velo. Dipenderà dai confetti, dal valore delle componenti, non da altri aspetti di contorno. In questo momento, i confetti sono tutti a favore del Barcellona, ma il Napoli non ha nulla da perdere. La tranquillità di non avere nulla da perdere può essere qualcosa di molto positivo. E’ un’impresa. Io la chiamo il treno bianco.”

