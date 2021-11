Problema al ginocchio per Insigne, il capitano non partirà per la Russia

Lorenzo Insigne out, il capitano del Napoli non partirà per la Russia a causa di un problema al ginocchio destro.

Arriva l’annuncio del Napoli, Lorenzo Insigne non sarà presente alla trasferta di domani contro lo Spartak Mosca, dunque non partirà per la Russia. Il capitano ha lavorato in palestra e non si è allenato in gruppo questa mattina per la rifinitura pre-partenza: “Insigne ha svolto terapie e differenziato in palestra e non prenderà parte alla trasferta di Mosca a causa di una tendinopatia da sovraccarico al ginocchio destro”.

