Auriemma: “Il Napoli cura Osimhen per poi darlo alla Nigeria”

Auriemma sul caso Osimhen

Raffaele Auriemma, giornalista, attraverso il suo account twitter ufficiale, ha sollevato la problematica che si è creata attorno all’infortunio subito da Victor Osimhen nella sfida contro l’Inter. Ecco il tweet:

“Un club investe 70 milioni (38 cash) per un calciatore non ancora esploso ad alti livelli, lo allena, lo cura quando s’infortuna in Nazionale. Ora si fa male di nuovo in #SerieA, deve restare un mese fuori e, una volta guarito, lo si consegna alla Nigeria: è una cosa accettabile?”.

