Napoli, la chiave per il riscatto: Spartak, turn over e Lazio

Il Napoli deve sfruttare l’impegno contro lo Spartak Mosca a proprio vantaggio

Vincere contro lo Spartak signifcherebbe per il Napoli presentarsi col morale a mille contro la Lazio

Parola d’ordine: riscatto. Il Napoli non può permettersi altri passi falsi. Oggi avremmo parlato di altro se il Milan non si fosse suicidato nella trasferta di Firenze. la Fiorentina non ha avuto paura del Diavolo, a modo suo ha saputo domarlo fino ad aggiudicarsi tre punti importanti e la conferma di un Vlahovic sempre più super e lontano dalla Toscana. E quindi, calma assoluta soprattutto perché la squadra di Pioli non ha guadagnato terreno. La testa della classifica è sempre contesa a metà: Napoli e Milan. Certo, l’Inter, la Juventus o la Roma hanno guadagnato terreno, ma volendo tracciare un bilancio dall’inizio del campionato ad oggi, il risultato non può che essere positivo. Una sconfitta dopo tredici partite, e per di più a San Siro, non può essere considerata un motivo per gridare “al lupo”. Nessun allarme.

Turn over e Spartak Mosca: come il Napoli deve arrivare alla sfida contro la Lazio di domenica

Il compito di Luciano Spalletti, ora, sarà quello di rialzare la cresta. Lo abbiamo lasciato disteso a terra al termine della gara contro l’Inter. Un’immagine che è rimasta nella mente di tanti per ciò che significa realmente. Un allenatore a terra, così, non si era mai visto e questo significa quanto amore e dedizione il tecnico toscano impegna alla causa del suo Napoli. Sia chiaro: era inevitabile, prima o poi, veder perdere gli azzurri. Solo nei sogni o nelle favole non si perde mai. Spalletti deve rialzarsi e potrebbe sfruttare la settimana a suo vantaggio. La Lazio domenica arriverà al Maradona col dente avvelenato. La sconfitta contro la Juventus tra le mura amiche brucia ancora. E quale ghiotta occasione per non riscattarsi durante un big match in trasferta? Gli azzurri dovranno stare attenti, gestire ogni situazione e non farsi prendere dal panico. Vincere contro la formazione allenata dall’ex di turno Maurizio Sarri significherà poi mettere nuovamente la quinta marcia e andare a cento all’ora.

L’occasione perfetta per Spalletti di riprendersi il suo Napoli è fare bottino pieno a Mosca contro lo Spartak, in Europa League, e presentarsi alla sfida di domenica sera con il morale a mille. Attenzione particolare sarà per la formazione che scenderà in campo giovedì sera: solo la scorsa settimana diverse pedine del suo scacchiere (Insigne e Di Lorenzo su tutti) sono state impegnate con le rispettive Nazionali ed il turno infrasettimanale non aiuta ai fini di un riposo adeguato. Bisognerà scegliere il giusto turn over ed avere il massimo risultato possibile. Spalletti sa che avere un Napoli riposato significherà poter contare su forze più efficienti e determinate.

Christian Schipani