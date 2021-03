Jorginho, l’agente allontana la Juventus: “Non è l’uomo giusto per loro”

L’agente di Jorginho allontana la Juventus

Joao Santos agente di Jorginho ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport, dove ha smentito che il suo assistito in futuro possa andare alla Juventus. Ecco quanto dichiarato:

“È un top ma non ha le caratteristiche giuste per il tipo di gioco attuale dei bianconeri. Lui è un vertice basso da 4-3-3 e non si sposerebbe bene con l’attuale sistema di gioco dei bianconeri, che giocano in modo diverso.”

