Napoli-Milan, il commento di Pellegatti su Leao e Kvaratskhelia

Il giornalista Carlo Pellegatti ha espresso qualche propria considerazione in vista della sfida tra Napoli e Milan.

Il giornalista di Mediaset Carlo Pellegatti è intervenuto durante la trasmissione “Radio Goal”, in onda su Radio Kiss Kiss “Napoli”, ed ha parlato della sfida di campionato tra Napoli e Milan.

Di seguito le sue parole:

“I rossoneri rischiano di più e non arrivano bene a questa gara, non tanto per la pesante sconfitta con il Paris Saint-Germain, ma per la sconfitta con la Juventus che non esiste. La Juventus ha tirato una volta in porta ed il tiro di Locatelli è stato deviato. Le bacchettate che sono arrivate per Leao e sono costruttive. Se vuole diventare un fuoriclasse deve migliorare. Mbappè è un killer, gioca per il goal, mentre Leao gioca solo per divertirsi e per divertire il pubblico.”

Pellegatti ha poi continuato a parlare di Leao:

“Non so se riuscirà a trasformarsi in un goleador, basterebbe il 3% della rabbia agonistica che aveva Inzaghi. I grandi del calcio pretendono di più da Leao che è un gran campione, ma se vuole diventare un fuoriclasse deve migliorare sotto porta. Per quanto riguarda la formazione anti Napoli metterei sempre in ballottaggio Krunic e Adli così come Musah e Pobega. Tra Kvaratskhelia e Leao prendo il secondo, ma ciò non vuol dire che Kvaratskhelia sia più scarso, è una mia preferenza.”

