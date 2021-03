Luca Marchetti: “Sarri pensa al Napoli, il ritorno non è impossibile”

Luca Marchetti aggiorna la situazione di Maurizio Sarri

Luca Marchetti, esperto di calciomercato, è intervenuto in diretta ai microfoni di Marte Sport Live, dove ha dato alcuni aggiornamenti riguardo il possibile ritorno di Sarri sulla panchina azzurra. Ecco quanto dichiarato:

“Maurizio Sarri? Il suo nome è sul tavolino del Napoli. Il ritorno non è semplice, ma nemmeno impossibile. “più di un contatto c’è stato e, da parte del mister, c’è stato più di un pensiero sull’accettare la corte di Aurelio De Laurentiis. Sarri non è il solo allenatore nel mirino del Napoli per le prossime stagioni, ma possiamo dire fin qui che le prime avvisaglie sono di buon auspicio.”

