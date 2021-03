Calciomercato, il Napoli vuole Junior Firpo. Pronta un’offerta da 10 milioni

Il Napoli prepara l’offerta per Junior Firpo

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli punta forte su Junior Firpo del Barcellona e avrebbe pronta un’offerta per assicurarsi le prestazioni del brasiliano. Ecco quanto riportato dalla rosea:

“Il vero obiettivo degli azzurri per la fascia sinistra, risponde al nome di Junior Firpo terzino brasiliano in forza al Barcellona. Giuntoli è pronto ad offrire 10 milioni di euro per il cartellino del giocatore, che già nello scorso mercato di Gennaio era entrato nel mirino del club azzurro. Sul giocatore ci sarebbe anche la concorrenza di altri club europei.”

