Calciomercato – Napoli, l’Inter torna forte su Dries Mertens

Il Napoli avrebbe deciso di mettere l’attaccante belga sul mercato: l’Inter fiuta l’occasione

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘todofichajes.com’, il valore attuale di Dries Mertens sarebbe vicino ai 15 milioni di euro. Su di lui potrebbe dunque tornare forte l’interesse dell’Inter, che già in estate fu interessata, soprattutto perchè gli azzurri avrebbero deciso di mettere l’attaccante belga sul mercato, nonostante il rinnovo firmato la scorsa estate. Beppe Marotta potrebbe vagliare il colpaccio. Il Napoli, intanto, spera in una sua pronta ripresa in vista delle battute finali del campionato.

