Arbitri & Arbitri – Marco Di Bello sarà l’arbitro di Roma-Napoli

Arbitri & Arbitri – Marco Di Bello sarà l’arbitro che dirigerà Roma-Napoli, gara valida per la ventottesima giornata di campionato.

La ventottesima giornata del campionato di Serie A sta per iniziare e tra i match che si giocheranno quello più importante è sicuramente Roma-Napoli. A prescindere dal risultato finale, la partita sarà sicuramente significativa per la classifica di Serie A, poiché entrambe le squadre sono attualmente a 50 punti. Va però detto che gli azzurri hanno ancora una gara da recuperare: quella contro la Juventus prevista per il prossimo 7 aprile.

Gli azzurri arrivano vittoriosi dalla trasferta contro il Milan della scorsa domenica, grazie alla quale possono ancora sperare di accedere alla prossima stagione di Champions League. Al contrario la Roma è in cerca di riscatto, poiché la scorsa settimana ha subito una pesante sconfitta contro il Parma, penultima in classifica. In aggiunta, sono nate parecchie polemiche in merito a questa sfida soprattutto da parte della Roma. La Società ha chiesto più volte il rinvio, affermando che avrebbe avuto pochi giorni per preparare la gara, in quanto si sarebbe svolta solo pochi giorni dopo la sfida di Europa League dei giallorossi. Il match in questione è Shakhtar-Roma, la squadra di Fonseca è dovuta quindi volare in Ucraina.

Roma-Napoli: il precedente con l’arbitro Di Bello

La gara tra Roma e Napoli verrà disputata allo Stadio Olimpico della Capitale e l’arbitro designato dall’AIA è Marco Di Bello. L’arbitro della sezione di Brindisi ha incontrato entrambe le squadre numerose volte, ma fino ad ora solo una volta è stato chiamato a dirigere Napoli-Roma. La gara in questione non è altro che il match di andata dell’attuale stagione di campionato: in quell’occasione gli azzurri siglarono un poker e riuscirono a non subire reti. Quel 4-0 finale fu il modo migliore per ricordare Diego Armando Maradona, scomparso proprio quella settimana.

I precedenti di Marco Di Bello con Roma e Napoli

Marco Di Bello ha incontrato la squadra di Gennaro Gattuso 15 volte: il bilancio del club azzurro è di 12 vittorie, 3 sconfitte e nessun pareggio. L’ultimo incontro tra l’arbitro e la squadra risale a poco meno di un mese fa, quando il Napoli ha sfidato l’Atalanta. Anche in quell’occasione gli azzurri sono stati autori di uno splendido poker, la squadra di Gasperini invece è riuscita a segnare solo due reti.

I giallorossi hanno incontrato l’arbitro pugliese ben 21 volte. Il bilancio della squadra di Fonseca è di 13 vittorie, 4 sconfitte e 4 pareggi. Nonostante il bilancio positivo, in questa stagione di campionato la Roma ha incontrato Marco Di Bello quattro volte durante le quali non ha mai vinto. Oltre alla pesante sconfitta contro il Napoli già menzionata, i giallorossi hanno perso anche contro l’Atalanta per 4-1. In più la squadra ha pareggiato due volte: contro la Juventus (2-2) e contro il Milan (2-2).

Maria Marinelli

