Maksimović chiede di parlare con Giuntoli: vuole solo il Napoli

Nikola Maksimović vorrebbe continuare la sua carriera con il Napoli ed avrebbe chiesto di parlare con Cristiano Giuntoli.

Ormai non ci sono dubbi: Nikola Maksimović vuole solo il Napoli. Il difensore serbo ha lasciato il club lo scorso 30 giugno a causa della scadenza del contratto, ma attualmente è nel capoluogo campano. Secondo la Gazzetta dello Sport Maksimović vorrebbe parlare con il Direttore sportivo Cristiano Giuntoli proprio di un suo eventuale ritorno. Non solo: il giocatore sarebbe disposto anche a farsi abbassare l’ingaggio.

Dal quotidiano si legge:

“In questi giorni Nikola Maksimović è a Napoli, dove ancora risiede. Il suo contratto è scaduto a giugno e con il club non è stato raggiunto l’accordo per rinnovarlo. Il difensore serbo si è proposto e vorrebbe incontrare Giuntoli per convincerlo a riprenderselo. Pur di continuare a giocare nel Napoli si è detto disposto anche a ridursi l’ingaggio che era di 1,2 milioni di euro a stagione.”

