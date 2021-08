Napoli, Spalletti ha deciso: Palmiero e Zanoli restano in squadra

Luca Palmiero ed Alessandro Zanoli hanno convinto Luciano Spalletti, per adesso i due rimangono al Napoli.

Nell’ultimo mese, durante i ritiri estivi, Luciano Spalletti ha avuto modo di conoscere meglio quasi tutti i giocatori del Napoli. Attraverso allenamenti quotidiani e gare amichevoli, il tecnico è rimasto piacevolmente stupito da due giocatori azzurri: Luca Palmiero ed Alessandro Zanoli. Proprio per questa ragione, per adesso i due restano in squadra, pronti a dare una mano in caso di necessità.

Ecco quanto riportato dal Corriere dello Sport:

“In questa emergenza economica che s’avverte, ma non per questo, a Palmiero viene aperta una linea di credito: fino a gennaio resta, per arricchire la zona centrale, che senza Demme ha un buco enorme. Ma largo anche ad Alessandro Zanoli (21 ad ottobre), esterno difensivo di destra che Spalletti sta provando ad adattare anche a sinistra, perché non si sa mai se sarà poi possibile intervenire sul mercato, andando a trovare un “socio” per Mario Rui. Zanoli, l’anno scorso al Legnago (in Serie C), piace per la naturalezza della sua corsa e pure per una certa sfrontatezza. Il Napoli guarda in casa.”

